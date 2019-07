Precários da RTP escrevem a Centeno

O grupo de trabalhadores precários da RTP escreveu uma carta ao ministro das Finanças, Mário Centeno, e pediu-lhe uma audiência há um mês. O pedido não obteve qualquer resposta, como opode constatar pela leitura de uma nota entretanto emitida pelos precários.Em causa estão as declarações, consideradas dúbias do titular da pasta das Finanças em relação à integração de 51 profissionais nos quadros da estação.De acordo com a nota dos precários, Centeno terá afirmado, na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento, que "há situações que têm sentenças do tribunal a declarar que o tipo de vínculo é adequado ao trabalho que é feito".Os trabalhadores afetados temem que o governante se esteja a referir às sentenças "em que a RTP é absolvida por estar impedida de contratar" devido à lei orçamental.Os precários da RTP querem reforçar a ideia de que "nenhuma dessas sentenças declara que o vínculo entre a RTP e o trabalhador é adequado" e salientam estranhar que as mesmas sejam invocadas nesta altura por Centeno, "quando estes 51 trabalhadores já tiveram parecer positivo da CAB - Comissão de Avaliação Bipartida."Os recibos verdes garantem não compreender as dúvidas do governante, em especial porque "um representante do seu ministério acompanhou os processos desde o seu parecer inicial negativo (...) e terminando na votação final que deu parecer positivo a cada um destes casos".