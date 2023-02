Pela primeira vez em 12 anos, a RTP registou prejuízos. E já há uma estimativa:3 752 741 euros negativos no ano passado. O valor está inscrito no Plano de Atividades e Orçamento da empresa pública de rádio e televisão para 2023, a que o CM teve acesso.



Numa mensagem incluída no documento, que servirá para a audição do conselho de administração (CA) esta quarta-feira no Parlamento, a equipa liderada por Nicolau Santos reitera que as justificações para este resultado: os “preços de energia triplicaram em relação ao previsto”;









