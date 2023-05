A RTP ganhou, no ano passado, 187 mil euros com o acesso externo e comercialização dos conteúdos do seu arquivo. De acordo com o relatório e contas da empresa pública de rádio e televisão relativo a 2022, a que o CM teve acesso, “foi assegurada a resposta a 551 solicitações de licenciamento de materiais para fins comerciais”.









