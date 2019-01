Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP gasta 1,7 milhões de euros com frota automóvel

Estação pública vai manter o mesmo número de veículos, mas espera reduzir nos gastos.

Por Sónia Dias | 01:30

A RTP prevê gastar perto de 1,7 milhões de euros com o seu parque automóvel este ano. O valor consta do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) do grupo público de rádio e televisão para 2019, a que o CM teve acesso, e refere-se a um total de 235 viaturas, número que se mantém desde 2017.



"Os gastos associados à frota automóvel cumprem a instrução de se manterem iguais ou inferiores aos estimados para 2018", revela o documento, que prevê um gasto total de 1 681 005 euros com carros de serviço, ou seja, menos 8440 euros (0,5%) do que o estimado no ano passado e mais 78 966 do que o total gasto em 2017.



Em 2019, a RTP estima investir as mesmas quantias que em 2018 no que diz respeito a rendas (382 365 euros), amortizações (108 488 euros), impostos (42 518 euros) e manutenção do parque automóvel (2078 euros). Ao mesmo tempo, prevê poupar 2973 euros em portagens (gastando um total de 200 mil) e 8058 euros em combustível (total de 450 000). Já no que diz respeito a seguros e reparações, os valores sofrem um ligeiro aumento (cerca de 1%), para 160 000 e 335 557 euros, respetivamente.



No PAO 2019, a estação pública propõe continuar a racionalização da frota através de "um melhor planeamento de meios e da escolha de viaturas", além de "alargar a introdução de viaturas elétricas às delegações, acompanhada por ações de formação em condução ecológica" que permita "rentabilizar a utilização destas viaturas".