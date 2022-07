Richard Ferraz sofreu na pele a ‘traição’ do ‘Fiel ou Infiel?’. A sua ex-namorada, Paula Cristina, é uma das sedutoras do programa da TVI e, no domingo, Richard arriscou assistir ao controverso ‘show’. Enojou-se e as promessas de amor eterno foram quebradas. Tudo devido a um programa que é uma “farsa”.