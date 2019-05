Senhor Web Summit banido do Facebook

O nome diz tudo: ‘The Irish Tax Agency’ [Agência Tributária Irlandesa].A página foi criada para alertar sobre as condições do sistema fiscal irlandês que, segundo os autores - sabe-se agora que um deles era Paddy Cosgrave -, facilitará a fuga fiscal a empresas estrangeiras que se queiram ali localizar.A rede social Facebook acabou por banir a página que o cofundador da Web Summit admitiu, em conferência de imprensa, ter alimentado: "A página foi criada para educar os cidadãos europeus sobre novas estruturas fiscais irlandesas."O Facebook, por sua vez, alega que a página contra o sistema fiscal irlandês foi fechada por violar as regras da rede social, nomeadamente no que diz respeito às políticas contra a falsificação de identidade.Não é a primeira vez que Paddy Cosgrave, de 37 anos, entra em rota de colisão com o seu país de origem. Em 2016 mudou a conferência mundial de tecnologia para Lisboa em conflito com as autoridades irlandesas.Nesse mesmo ano, criou uma página idêntica a esta, agora fechada. "A minha expectativa é de que, como em 2016, se aumente a consciência sobre estas estruturas fiscais que beneficiam buracos legais", concluiu.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo. Em menos de seis anos passou de uma equipa de três pessoas para uma empresa com 150 colaboradores.Em 8 anos, a Web Summit Lisboa saltou de 400 participantes para seis mil em 2018. Já para 2019 (o evento decorre entre 4 e 7 de novembro, na Altice Arena e FIL), são esperadas 70 mil inscrições de participantes de mais de 150 países.