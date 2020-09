SIC divulga capa falsa do The New York Times no Jornal da Noite

nti-comunismo da SIC". "A utilização de uma capa do The New York Times falsa no seu principal noticiário para sustentar o ataque à

mostra a falta de credibilidade e de rigor de quem usa assim esta estação de televisão", pode ler-se na mensagem do Partido Comunista Português que sublinha que o pedido de desculpas não apaga até onde pode ser levada a cegueira e a ânsia de difamar o PCP e a Festa do Avante!.

A SIC apresentou esta terça-feira, no Jornal da Noite, uma capa falsa do jornal norte-americano The New York Times (NYT) que faria manchete com a Festa do Avante!, apelidando-a de "suícidio coletivo" em Portugal. A capa, graficamente manipulada, circulava nas redes sociais e o próprio site de verificação de factos Polígrafo (que tem uma rubrica na mesma SIC) já tinha denunciado a falsidade da capa que o canal acabaria por credibilizar. A SIC pediu desculpas pouco mais de meia hora após a emissão da falsa capa do NYT."Falso!", tinha denunciado o Polígrafo a capa que tinha começado a circular nas redes sociais no dia 31 de agosto ao início da noite. A primeira página viralizou rapidamente na Internet, em especial nas redes sociais, e acabou por levar ao engano milhares de pessoas. Nas redes sociais, Ricardo Costa - diretor de informação da SIC - explicou que se tratou de "um erro numa imagem escolhida para um vídeowall que não estava refletido na peça, nem esteve em nenhum outro momento do dia informativo".O NYT tinha, efetivamente, dedicado espaço na sua edição online à festa do Avante, ao transcrever uma notícia difundida pela agência de notícias Associated Press dando conta da realização do evento comunista, uma exceção em tempo de pandemia. A mesma informação circulou noutros meios, nomeadamente na CBC, o canal público de televisão do Canadá.O PCP recorreu ao Facebook para reagir ao que considerou ser "aFesta do Avante