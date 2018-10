Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIC e TVI ganham 15 milhões de euros por mês em publicidade

Nos primeiros nove meses do ano, canais dos grupos Impresa e Media Capital totalizaram 137,7 milhões em proveitos publicitários.

Por Duarte Faria | 01:30

Nos primeiros nove meses deste ano, as receitas publicitárias da SIC e da TVI totalizaram 137,7 milhões de euros. Em média, cada canal arrecadou cerca de 7,65 milhões de euros por mês, ou seja, cerca de 15,3 milhões somados.



Ainda assim, de acordo com o relatório e contas da Impresa, a SIC fechou o terceiro trimestre com os proveitos de publicidade a caírem 1,2% (cerca de 850 mil euros), quando em comparação com o período homólogo do ano passado, para 68,6 milhões de euros.



Já a Media Capital refere que as receitas publicitárias da TVI subiram 1% (870 mil euros) de janeiro a setembro, face ao registado no mesmo período do ano passado, para 69,1 milhões.



Contas feitas, o rendimento publicitário dos canais da SIC e da TVI somados teve uma variação praticamente nula em comparação com o período homólogo de 2017.



As contas do terceiro trimestre revelam ainda que a SIC registou receitas totais de 105,3 milhões de euros, uma quebra de 2,9%, e custos operacionais de 91,5 milhões (menos 7,7%). No mesmo período, os rendimentos da TVI foram de 103,9 milhões (uma subida de 2%), enquanto os gastos aumentaram 3%, para 85,1 milhões.



De referir ainda que, segundo os resultados apresentados ontem, no acumulado até setembro, o grupo Impresa alcançou um lucro de 1,4 milhões, o que compara com o prejuízo de 165 mil euros do ano passado.



A Media Capital apresentou resultados líquidos de 12,1 milhões: mais 25% (2,4 milhões).