'Soldado Milhões' da RTP 1 custa 910 mil euros

Minissérie com João Arrais celebra 100 anos do fim da I Guerra Mundial.

Por Paulo Abreu | 01:30

'Soldado Milhões’ tem um orçamento de 910 mil euros, um dos maiores da história da TV portuguesa, apurou o Correio da Manhã. A minissérie da RTP 1, de três episódios, emitida aos sábados à noite, "homenageia os milhares de portugueses que combateram na Flandres durante a I Guerra Mundial" - faz 100 anos a 11 de novembro que chegou ao fim.



"Estamos praticamente a lançar uma série por mês. A ficção é uma das nossas áreas de maior investimento", assume José Fragoso, diretor de Programas.

‘Soldado Milhões’ é produzida pela Ukbar Filmes e realizada por Gonçalo Galvão Teles e Jorge Paixão da Costa. "Quando lemos o guião, olhámos um para o outro e dissemos: ‘Não podemos recusar’. Foi um processo desafiador do primeiro ao último minuto e o sentimento é o de dever cumprido", sintetiza o segundo, feliz com o produto final.

Filmado entre Murça, Ponte da Barca, Mafra, Cacilhas e o Campo de Tiro de Alcochete, Aníbal Milhais tornou-se um herói por ter aguentado sozinho, nas trincheiras, a forte investida alemã, apenas com a sua Luisinha (nome dado à metralhadora Lewis): "Tu és Milhais, mas vales Milhões!", elogiou o comandante Ferreira do Amaral. O jovem e humilde soldado de Murça sobreviveu e, pelo caminho, salvou a vida de muitos portugueses e ingleses.





PORMENORES

Números de produção

As filmagens da minissérie envolveram 800 planos com efeitos digitais, 50 atores, 150 figurantes e mais de 70 técnicos. As trincheiras foram reconstruídas segundo manuais da época.



Elenco principal

João Arrais, Miguel Borges, Tiago T. Pereira, António Pedro Cerdeira, Ivo Canelas, Lúcia Moniz, Nuno Pardal e Graciano Dias, entre outros, integram o elenco desta produção.



Locais e duração

Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Alcochete, Mafra e Cacilhas serviram de cenário para a rodagem de ‘Soldado Milhões’, que demorou oito meses no total. Um para as filmagens e sete para a pós-produção.