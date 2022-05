Tom Brady ganha 356 milhões de euros para ser comentador desportivo da FOX Sports

Tom Brady, considerado o mais importante jogador da história da NFL (liga profissional de futebol americano dos EUA), vai receber 356 milhões de euros para passar a ser comentador desportivo da FOX Sports. O jogador de 44 anos, que é casado com a brasileira Gisele Bundchen e que se despede este ano da liga, assinou um acordo de 10 anos (35 milhões/ano) e, contas feitas, passará a receber mais como comentador do que como jogador (28,4 milhões/época).





Antes de contratar Tom Brady, a FOX tinha perdido dois dos seus mais importantes comentadores, Joe Buck e Troy Aikman, a chamada ‘dupla 100 milhões’, para o seu principal concorrente, o canal ESPN.





Com carreira iniciada em 2000 nos New England Patriots, que representou ao longo de 20 anos, Tom Brady é o quarterback com mais vitórias, passes completos, jardas alcançadas e touchdowns na história da NFL.