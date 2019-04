Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da RTP contra insulto a Sérgio Conceição

Francisco Seixas da Costa, membro do CGI da estação pública, chamou “javardo” ao técnico do FC Porto e já se retratou.

Por Paulo Abreu | 01:30

O tweet de Francisco Seixas da Costa sobre Sérgio Conceição - "até não parece ser um mau treinador, mas é, sejamos claros, um javardo" - levou a Comissão de Trabalhadores da RTP a emitir um comunicado de repúdio pelas declarações do membro do Conselho Geral Independente, órgão social da estação pública.



"Não estando o atual Conselho de Administração em condições de o fazer, a Comissão de Trabalhadores demarca-se, em nome da RTP, das declarações do embaixador Francisco Seixas da Costa, que apelidou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, de ‘javardo’", lê-se no comunicado, lembrando que ele é membro em funções de um órgão social da estação pública, estando pelos estatutos "obrigado a manter rigorosos comportamentos de reserva, imparcialidade e isenção".



Ainda no mesmo comunicado, a Comissão de Trabalhadores faz questão de reforçar que as referidas declarações do "Sr. embaixador não representam em nada a instituição RTP, a sua história ou os que nela trabalham" e recorda um episódio recente: "Há meio ano, o então diretor de Informação, Paulo Dentinho, apresentou a demissão quando um post privado no seu Facebook sobre vítimas de violação foi percecionado como referindo-se a Ronaldo."



Já depois do polémico tweet, no blog ‘Duas ou Três Coisas’, Francisco Seixas da Costa, ex-secretário de Estado, retratou-se: "Não me custa reconhecer que os termos não terão sido os mais felizes."