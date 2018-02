Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TVI desiste dos jogos do Mundial

Estação diz que horários dos jogos “são péssimos” e os “preços elevadíssimos”.

Por Hugo Real | 24.02.18

A RTP ainda está em negociações para vender pacotes de jogos do Mundial de Futebol da Rússia, disputado entre 14 de junho e 15 de julho. Contudo, é garantido que a TVI não será uma das clientes da empresa pública.



"Não estamos em negociações. O pacote que a RTP apresentou não tem nenhum interesse. Os horários dos jogos são péssimos e os preços elevadíssimos. A TVI está fora", afirmou ao CM fonte oficial da Media Capital, empresa que detém o canal.



Recorde-se que, na semana passada, foi revelado o acordo entre a SIC e a RTP, com o canal de Carnaxide a pagar ao grupo liderado por Gonçalo Reis cerca de 1,2 milhões de euros por um pacote de oito jogos da prova, incluindo um da seleção nacional, mais os resumos alargados de todas as partidas da competição.



Os jogos a emitir na SIC, refira-se, dizem respeito à fase de grupos e aos oitavos de final da competição.



Com o prazo para encerrar este processo quase a terminar (acaba na próxima semana), a RTP apenas diz que "decorrem negociações", não dando mais detalhes sobre o assunto.



A Sport TV pretende emitir em sinal fechado as 64 partidas, podendo mesmo ficar com a transmissão exclusiva de alguns dos jogos.



PORMENORES

Jogos de manhã e de tarde

A grande maioria das 64 partidas tem arranque marcado (na hora portuguesa) fora do horário nobre, ou seja, entre as 11h00 e as 18h00, o que significa que estas partidas vão terminar antes das 20h00, hora a que só arranca uma partida. Para as 19h00, no acesso ao ‘prime time’, estão agendados 17 jogos.



Mundial dá prejuízo

A RTP, no seu Plano de Investimentos para 2018, adiantava que teria custos com a emissão do Mundial de 12,6 milhões de euros. O mesmo documento previa que o torneio gerasse receitas comerciais de 7 milhões, o que significava um prejuízo de 5,6 milhões com a competição. O acordo com a SIC terá reduzido o impacto negativo para cerca de 4,4 milhões de euros.