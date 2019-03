Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TVI vai à guerra com a SIC e estreia reality show

Anunciado para hoje, formato de Leonor Poeiras concorrerá com o rival, ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, ao domingo.

Por Paulo Abreu | 01:30

Afinal, estreiam dois reality shows amanhã à noite. Depois da SIC ter anunciado em fevereiro que ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, de Andreia Rodrigues, arrancava domingo, 10, a TVI avança com ‘Quem Quer Casar com o Meu Filho?’ para o mesmo dia, quando estava previsto ser ao sábado.



"Vamos para a guerra", assume ao CM fonte da estação, acrescentando que o formato de Leonor Poeiras poderá ser acompanhado de segunda a sexta-feira, à tarde. "Chama-se ‘Diário’ e passa às 18h00, antes do ‘Apanha Se Puderes’."



"É uma mistura da história da carochinha com o Tinder. Mas, desta vez, as carochinhas são uns solteirões encalhados", diz a apresentadora, entusiasmada com o formato: "Os rapazes são muito educados e queridos com as mães, fico babada… Ajeitam--lhes o cabelo antes das gravações e dão-lhes beijinhos para que se sintam tranquilas. Estamos a falar de pessoas nada habituadas a câmaras."



A mecânica do reality show é simples: cinco solteiros vão procurar o grande amor das suas vidas, com uma ajuda especial: a das mães. O papel destas é determinante, uma vez que vão ouvir e aconselhar os concorrentes. Serão, também protagonistas, principalmente na hora de tomar decisões.



Em cada episódio, recorde-se, uma pretendente é eliminada. E é apenas na final que se toma a grande decisão: ficar com a mulher ou voltar para casa da "mamã". "É um programa muito divertido, com humor, para toda a família", garante ao CM o diretor-geral da TVI, Bruno Santos."