O início do ‘Contra Poder’, (CNN Portugal), no sábado, ficou marcado por falhas de realização que levaram o moderador, Anselmo Crespo (ex-diretor da TVI), a desistir e afirmar que o programa estava a ficar "uma borrada".A emissão ficou depois a negro durante alguns segundos e o formato foi retomado mais tarde.Ao que o CM apurou, o programa foi gravado previamente mas uma falha grave colocou no ar a versão errada.