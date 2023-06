Vendas do CM crescem 11% no Norte do País e 18% no Porto

O Correio da Manhã continua a aumentar as suas vendas - de forma generalizada por todo o País - desde que a 9 de janeiro apareceu nas bancas com uma nova imagem gráfica. Os números mais expressivos, em Portugal continental, registam-se na região Norte, onde, entre 9 de janeiro e 12 de junho, o jornal conseguiu um aumento de vendas na ordem dos 11%, quando comparado com o último trimestre de 2022. O distrito do Porto foi o que registou maior subida (18%), seguindo-se os distritos de Aveiro, Braga e Bragança (8%) e Viana do Castelo e Vila Real (5%).





Ainda no continente, é depois a Sul que o jornal consegue os seus números mais expressivos, com um aumento nas vendas na ordem dos 2% (no distrito de Faro chega mesmo aos 4%), um número abaixo do registado na região Norte pelo facto de nos distritos abaixo do Tejo ojá registar, tradicionalmente, boas vendas. O mesmo se passa na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde oconsegue manter as suas vendas sem grandes oscilações.

Já na região Centro há também a registar um aumento nas vendas do Correio da Manhã, com especial incidência em Castelo Branco (3%) e Coimbra (2%).