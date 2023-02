A direção doe as caras mais conhecidas daretomam na próxima quarta-feira a sua viagem pelo País, visitando aqueles que nos mantêm próximos dos leitores, os postos de venda. Sem eles, o Correio da Manhã não chegaria às mãos dos portugueses.Desta vez o destino é Setúbal, um dos distritos de maior implantação do Correio da Manhã, onde o aumento de vendas disparou 9% desde o aparecimento da nova imagem gráfica, a 9 de janeiro. Um jornal mais organizado, com mais notícias e mais fácil de ler, que mantém os pilares da sua essência: a independência, o rigor, a qualidade, a inquietação, a irreverência e, sobretudo, a proximidade com os nossos leitores.