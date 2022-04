Dica da Água #5: seja um chef circular!

O avental torna-se capa, os ingredientes armaduras, e os super-heróis da cozinha entram em ação: o que há para jantar? A pergunta repete-se, dia após dia, e as ideias começam a faltar. No frigorífico, os restos do jantar de ontem e vontade nula de repetir a refeição. O cenário parece familiar?

Com os ingredientes inspiração e originalidade, é possível reinventar as sobras que estão no frigorífico e preparar uma refeição totalmente diferente. E quando reaproveita, não está só a ser um chef: está a ser um chef circular! O superpoder: poupar o ambiente, refeição após refeição.

1 minuto pela água Um recurso demasiado valioso para ser utilizado apenas uma vez Sabia que, desde a década de 60, a população mundial aumentou em 4 mil milhões de pessoas? Isto significa um aumento das necessidades e da procura de água doce. Poupar e reutilizar, em gestos quotidianos como cozinhar, tem um impacto na saúde e no planeta.

De chefs para chefs

Cozinhar não precisa nem tem de ser uma dor de cabeça, nem um desperdício – de tempo e de dinheiro. Cozinhar com base no conceito de economia circular ajudá-lo-á a poupar recursos. E não é só na hora de cozinhar: planear as refeições, para que possa fazer compras mais eficientes; utilizar a carga completa da máquina de lavar louça e usar redutores nas torneiras são alguns dos truques para poupar água.

Nos cozinhados, temos uma ajuda imprescindível: os chefs Vítor Claro, Clarisse e Francisco trazem receitas fáceis, divertidas e cheias de sabor, que lhe permitem aplicar o conceito de circularidade na cozinha. Poupando água, mas também reaproveitando sobras de comida, cascas, ou mesmo alguns componentes que não estamos habituados a utilizar.

No site Circular por Natureza, encontra várias receitas circulares, bem como dicas para um melhor aproveitamento da água. As regras de ouro mantêm-se: reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar a água, para se tornar um verdadeiro chef circular.



Quatro truques para combater o desperdício alimentar Use água de diferentes cozeduras para cozinhar outras refeições. Desperdícios, como cascas e caroços, aromatizam a água da torneira e dão excelentes geleias! Aproveite ossos, espinhas, cascas de legumes e frutos para fazer excelentes caldos. Coloque redutores de caudal nas torneiras, para poupar água.

Cuidar da água e do planeta é um dever de todos. No Portal da Água, encontra Dicas e Iniciativas para que possa contribuir para uma causa que beneficia todos: cuidar da água!

