16 mil pessoas retiradas do Afeganistão nas últimas 24 horas

Cerca de 16 mil pessoas já foram retiradas de Cabul nas últimas 24 horas, usando os voos que saem do aeroporto militar da capital afegã, anunciou o Governo norte-americano, que controla o aeroporto.

De acordo com o responsável do departamento de logística do Pentágono, o general Hank Taylor, são agora 42 mil as pessoas que saíram do país desde julho por esta via, incluindo 37 mil desde que as evacuações aéreas foram intensificadas, a partir de 14 de agosto, na véspera da tomada de Cabul pelos talibãs.

Só nas últimas 24 horas e até às 6 da manhã em Lisboa, 61 aviões militares e civis de vários países descolaram do aeroporto militar de Cabul, precisou o responsável, notando que das 16 mil pessoas retiradas durante esse período, 11 mil foram retiradas através de voos militares.