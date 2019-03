Álvaro Caneças recebe apoio dos filhos.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

As cerimónias fúnebres de Maria Goreti Guedes, mais conhecida como Jô Caneças, terminaram em lágrimas. Os familiares e amigos da socialite não contiveram a emoção na hora do adeus.A missa de corpo presente decorreu esta terça-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa. O corpo seguiu depois para o Cemitério de Benfica, onde ficará num jazigo da família Caneças.Na hora do adeus, os amigos mais próximos fizeram questão de lembrar a alegria de Jô.