Estrela da Casa de Papel faz férias em praia fluvial do Dão

Esther Acebo em zona portuguesa que “escapou” a roteiro de Marcelo Rebelo de Sousa.

14:54

Esther Acebo, uma das estrelas de "La Casa de Papel" está de visita a Portugal. A atriz partilhou uma fotografia onde aproveita as altas temperaturas na praia fluvial de Ferreirós do Dão, no concelho de Tondela.

"É maravilhoso", confessa a atriz nos comentários da fotografia, quando questionada sobre Portugal.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa passou as suas férias nas praias fluviais portuguesas. No entanto, Ferreirós do Dão não constou na lista de visitas do Presidente da República.



Para além de Ferreirós, Esther ainda visitou Aveiro, tendo tirado, igualmente, uma fotografia nesta cidade.



Esther Acebo interpretou Monica Gaztambide na produção da Netflix, que se tornou na série em língua não inglesa mais vista em todo o mundo.