Atriz é a espanhola com mais seguidores na rede social.

12:50

Georgina Rodríguez, a namorada de Cristiano Ronaldo, perdeu o trono da personalidade feminina com mais seguidores em Espanha no Instagram.



A modelo, de 23 anos, foi ultrapassada pela atriz Úrsula Corberó da série "La Casa de Papel".



Apesar de Gio ficar assim em segundo lugar da tabela, continua com uns impressionantes 4,7 milhões de seguidores.



Por outro lado, a atriz que dá vida a "Tokyo", conta com 5,1 milhões.