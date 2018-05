Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo descontrai com a família em Ibiza

Craque português aproveitou o fim-de-semana para desfrutar de momentos ao sol.

01:30

Depois de ter sido visto a almoçar num restaurante em Formentera, no passado sábado, Cristiano Ronaldo foi fotografado em Ibiza com a namorada, Georgina Rodríguez, e o filho mais velho, Cristianinho, de sete anos.



Ainda a recuperar de uma lesão, o craque aproveitou, assim, para mimar a família, com quem viveu momentos descontraídos num dos seus locais de eleição em Espanha.



De fora destas miniférias ficaram os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina, de cinco meses. Já os melhores amigos de CR7 estiveram a seu lado em Ibiza.