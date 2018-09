Dânia Neto, Vanessa Oliveira e Liliana Campos foram algumas das famosas que aproveitaram o calor deste fim-de-semana.

Por Beatriz Costa e Miguel Azevedo | 01:30

O regresso das altas temperaturas a Portugal voltou a proporcionar novas idas à praia.Várias caras conhecidas aproveitaram o calor do fim do verão e início do outono para darem uns mergulhos.Dânia Neto, Vanessa Oliveira, Oceana Basílio, Liliana Campos, Isabela Valadeiro e Sofia Arruda foram algumas das famosas que publicaram ontem fotos no Instagram, a exibir as curvas enquanto aproveitavam mais um dia de calor.