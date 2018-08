Ao longo dos três dias do evento muitos músicos passaram pelo palco da Zambujeira do Mar, mas na plateia estiveram também muitos famosos.

A Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, foi palco de mais uma edição do Festival Meo Sudoeste.Uma edição marcada por um cartaz de excelência, com nomes sonantes da música nacional e internacional, ao qual muitas figuras públicas não quiseram faltar.Num ambiente jovial e com um estilo festivaleiro, Joana Duarte, Mariana Monteiro e Helena Costa mostraram-se bastante animadas durante os concertos dos seus artistas favoritos.