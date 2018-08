Comer junto das pipas de Vinho do Porto e com vista para o rio Douro

Nasceu em fevereiro de 2013 e é o resultado de uma rigorosa parceria entre duas famílias ligadas ao mundo gastronómico.

O Vinum Restaurant & Wine Bar está localizado nas caves Graham’s 1890, em Vila Nova de Gaia. O restaurante, inaugurado em fevereiro de 2013, insere-se na reabilitação das caves e é o resultado de uma parceria entre a família Symington – produtores de vinho do Porto há mais de 130 anos –, e a família Sagardi, originária do País Basco, que tem vindo a levar a cozinha basca e o rigor da sua tradição aos quatro cantos do Mundo, como é o caso de Santiago do Chile, Buenos Aires, Amesterdão, Madrid e Barcelona.

Dedicação, respeito, empenho e paixão pelo vinho e pela gastronomia são o mote de uma parceria de sucesso que pode ser vivenciada no Vinum Restaurant & Wine Bar, aberto todos os dias.



O restaurante é reconhecido pela gastronomia assente na qualidade e origem do produto, uma vez que todos os ingredientes são criteriosamente escolhidos nas regiões de Trás-os-Montes, Minho e na costa.



Outro dos destaques do restaurante vai para o ambiente único assegurado pelas caves que armazenam as centenas de pipas com vinhos históricos da região do Douro Vinhateiro, bem como a vista privilegiada para o rio Douro e para a cidade do Porto.