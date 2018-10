Ronaldo diz que mudou de clube porque já não se sentia desejado no Real Madrid.

Se fosse uma questão de dinheiro, teria ido para a China, onde me ofereciam cinco vezes mais", começa por contar o craque na entrevista à ‘France Football’, acrescentando que o fator económico não pesou na sua decisão de deixar o Real Madrid."Não vim para a Juventus por causa do dinheiro. Ganhava o mesmo no Real Madrid, até mais. A Juventus desejou-me de verdade. Disseram-me isso e demonstraram-me isso", disse.