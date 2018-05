Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrelas de Hollywood no casamento real

George Clooney, os Beckham e Oprah Winfrey entre os convidados VIP da cerimónia.

Por Diogo Torres | 01:30

Milhares de pessoas acorreram a Windsor para sentir de perto todas as emoções do casamento do ano. E foi em gritos e euforia que a multidão recebeu o príncipe Harry, que chegou à Capela de Saint George, pelas 11h40, ao lado do irmão, William, que foi o seu padrinho de casamento.



No interior já estavam os cerca de 600 convidados, muitos dos quais estrelas de televisão e cinema de Hollywood. Entre George e Amal Clooney, o casal Beckham, Oprah Winfrey, Serena Williams ou o cantor Elton John, marcaram ainda presença os colegas de Meghan Markle na série ‘Suits’ para abençoar o momento.



No meio da parada de estrelas não faltaram, claro está, as caras da realeza britânica. Depois de ter sido mãe pela terceira vez, Kate Middleton mostrou-se em forma com um conjunto Alexander McQueen, que já tinha usado em duas ocasiões anteriores. Mas foram os filhos da duquesa que causaram sensação, com George, de quatro anos, e Carlota, de três, a acompanharem a noiva ao altar.



Durante a cerimónia religiosa, que durou cerca de uma hora, Meghan mostrou-se segura e confiante, enquanto Harry, nervoso e emotivo, não conteve as lágrimas em diversas ocasiões. Na missa, a mãe do noivo não foi esquecida e, ao lado do príncipe William, foi deixado um lugar vazio para lembrar a princesa Diana.



Já de aliança no dedo, o casal cantou ‘God Save the Queen’, em homenagem à rainha Isabel II, e deixou a capela de braço dado. Beijaram-se perante a multidão em euforia, que saudaram num cortejo de carruagem por Windsor.