Harry e Meghan adiam lua de mel por causa do aniversário do príncipe Carlos

Casal escolheu o continente africano para passar os primeiros dias de casados.

22:42

Foi sob o olhar atento de milhares de pessoas que este sábado o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle trocaram votos de casamento. O casal escolheu o continente africano para passar os primeiros dias de casados, mas a viagem não será para já. A tão esperada lua de mel terá que ser adiada por uns dias, por causa das comemorações do 70º aniversário do príncipe Carlos.

O evento terá lugar nos jardins do Palácio de Buckingham, a 22 de maio. As celebrações incluem um tributo aos socorristas do ataque terrorista no concerto de Ariana Grande, que aconteceu em maio de 2017 em Manchester. Será, também, prestada homenagem às afiliações militares e instituições de caridade que o príncipe apoia.

Este vai ser o primeiro evento real oficial a que Harry e Meghan vão comparecer depois do casamento.

Viagem ao Botsuana

O casal vai passar alguns dias no Botsuana, um país com grande significado para os dois, pois foi lá que ambos celebraram o aniversário da atriz, no início da relação. E esse momento especial está marcado no anel de noivado de Markle, que tem três diamantes: dois deles pertenceram a Diana e o outro foi comprado no Bosuana.



Durante a lua de mel, Harry e Meghan planeiam ainda visitar a Namíbia.



Meghan e Harry vão viver em Nottingham Cottage

Os noivos vão viver em Nottingham Cottage, uma pequena propriedade que faz parte do Palácio de Kensington e onde também já moraram William e Kate depois de casarem. A casa é composta por dois quartos - que foram decorados pelo designer Christopher Wren -, duas salas, uma casa de banho e um pequeno jardim.



O príncipe Harry já mora desde 2013 naquela que será a residência oficial dos duques de Sussex.