Homem detido com oito doses de haxixe em Santa da Feira

O Comando Territorial de Aveiro deteve no passado domingo um homem com 21 anos, por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes, no concelho de Santa Maria da Feira.



Na sequência da ação de patrulhamento, os militares da GNR efetuaram uma fiscalização rodoviária e detetaram um comportamento suspeito por parte do condutor e do passageiro.





A busca, decorrente das diligências policiais, resultou na apreensão de 33 comprimidos de ecstasy, oito doses de haxixe, uma faca e um taco de basebol.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.