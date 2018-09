Por Lusa | 06:46

Os concelhos de Tavira, São Brás de Alportel, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda os concelhos de Loulé, em Faro, e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, em risco elevado de incêndio.

De acordo com o IPMA, mais de metade do país está com risco reduzido.