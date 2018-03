Incêndios: Relatório sobre fogos de outubro entregue hoje no parlamento

Por Lusa | 05:10

O relatório de análise aos incêndios de outubro de 2017, produzido pela comissão técnica independente, que integra 12 peritos e que é liderada pelo professor universitário João Guerreiro, vai hoje ser entregue ao parlamento.

A data de entrega do relatório foi comunicada pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, em 02 de fevereiro, na conferência de líderes parlamentares, em Lisboa.

As centenas de fogos que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos de 2017 segundo as autoridades, e que atingiram 27 concelhos da região Centro, provocaram 46 mortos e cerca de 70 feridos.