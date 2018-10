Americana nem conseguiu entregar uma carta para a duquesa.

Por Patrícia Correia Branco | 09:50

Samantha Markle está em Londres há cerca de uma semana e quer encontrar-se com a irmã, Meghan.Apesar de já ter tornado este desejo público, ainda não recebeu nenhuma mensagem a confirmar o encontro. Então, no último fim de semana, sem avisar, deslocou-se ao Palácio de Kensington, onde a duquesa de Sussex vive com o marido, o príncipe Harry.