Meghan Markle passa primeira Consoada com a realeza.

09:55

A um mês do Natal, a família real britânica já começa os preparativos com as decorações da casa de Sandringham, onde todos os anos celebram a Consoada.Este ano, o jantar contará com duas novas convidadas: Meghan Markle e a mãe, Doria, que se vão deparar com toda uma nova realidade.