Jaguar foge da jaula e mata seis outros animais do zoo

12:53

Um jaguar conseguiu escapar da jaula no zoo de Audubon, em Nova Orleães, e acabou por atacar outros animais do mesmo parque. De acordo com a CNN, foram registadas as mortes de quatro alpacas, um emu (ave de grande porte) e uma raposa, mas nenhuma pessoa ficou ferida.



Valero, o felino de três anos, foi visto fora da jaula por um funcionário do zoo, por volta das 7 horas da manhã de sábado. O jaguar que escapou acabou por ser sedado depois do sucedido e levado de volta para a jaula.



Durante o dia do incidente, o Jardim Zoológico de Nova Orleães esteve encerrado, mas voltou a receber visitantes já este domingo.



Até à data, a administração do zoo ainda não conseguiu apurar de que forma o felino fugiu da jaula mas garantem que estão a decorrer investigações para que se consigam perceber as causas do incidente e evitar que se repitam episódios semelhantes no futuro.