Atriz combinou sair do programa da TVI na terceira semana.

Por André Filipe Oliveira | 08:59

Jessica Athayde descobriu que estava grávida já depois de ter aceitado o convite para entrar no ‘Dança com as Estrelas’. Não quis voltar atrás, mas, segundo oapurou, a atriz combinou com a produção uma saída antecipada do formato.