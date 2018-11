Família reuniu-se para assinalar data especial no Malaui, em África.

A viver em Portugal, Madonna fez, esta quinta-feira, a delícia dos fãs ao partilhar uma fotografia com todos os filhos juntos. O raro momento em que a rainha da pop conseguiu reunir os seis filhos [Lourdes (22), Rocco, (18), David Banda (13), Mercy James (12) e as gémeas Stella e Estere (4)] aconteceu a propósito do Dia de Ação de Graças, que se celebrou esta quinta-feira nos EUA, e foi tirada no Malaui, de onde são naturais os filhos adotivos de Madonna.