"Movemos milhares de militares norte-americanos para a Polónia": EUA preparados para defender território da NATO

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, garantiu esta quinta-feira que os Estados Unidos (EUA) estão preparados para defender o território da NATO caso o conflito provocado pela Rússia se agrave. Afirmou, também, que o ataque contra à Ucrânia "é um ataque contra todos os países que integram a NATO" e que os EUA vão doar mais 15 milhões de dólares (13 milhões de euros) para ajudar a Ucrânia e os refugiados.Kamala Harris, que está de visita à Polónia, sublinhou a importância da presença do governo norte-americano no país que serve para reforçar o apoio aos aliados da Aliança Atlântica e aos refugiados ucranianos. Durante breves declarações, a vice-presidente disse que os EUA já enviaram mísseis Patriot à Polónia para combater qualquer ameaça à NATO e que já foram enviados milhares de militares norte-americanos para a Polónia.Durante a visita ao país do Leste europeu que tem sido 'porta' de entrada para milhares de refugiados ucranianos, a número dois do presidente Joe Biden apelou para a importância da ajuda humanitária que "é determinante para os que precisam".