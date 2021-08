Nike dá pausa aos trabalhadores durante uma semana para recuperarem saúde mental

A Nike fechou os escritórios durante uma semana da sua sede em Oregon, nos Estados Unidos, para dar uma pausa aos trabalhadores. A empresa quer priorizar a saúde mental dos seus colaboradores, para recuperarem da pressão de um ano marcado pela pandemia.

"Reservem um tempo para relaxar, aliviar o stress e passar tempo com os entes queridos", recomendou Matt Marrazo, senior manger of global marketing sicence, através de uma publicação no Linkedin.

"É em momentos como este que sou muito grato por fazer parte desta equipa. Num ano (ou dois) diferente de qualquer outro, reservar um tempo para descansar e recuperar é a chave para um bom desempenho", escreveu ainda, destacando que esta pausa "não é apenas uma semana de folga para a equipa, é um reconhecimento de que podemos priorizar a saúde mental e ainda assim fazer o trabalho".

A semana de folga, anunciada na passada sexta-feira, começou a ser posta em prática na segunda-feira. Surge numa altura em que nos Estados Unidos os planos de regresso às empresas estão a ser fortemente impactados pela propagação da variante Delta. A Nike planeia implementar o modelo híbrido no regresso aos escritórios, permitindo aos colaboradores trabalhar alguns dias a partir de casa.