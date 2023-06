O nome de Sebastião Bugalho, comentador político que já foi candidato a deputado pelo CDS-PP, surge nas escutas do processo ‘Tutti Frutti’, a dar o número de uma conta bancária ao deputado do PSD Carlos Reis. Segundo a revista ‘Sábado’, a Polícia Judiciária gravou um telefonema entre Carlos Reis e Sebastião Bugalho, então jornalista, com o empresário a pedir o NIB a Bugalho porque tinha “uma loja para despachar”. O jornalista mandou-lhe a informação por SMS escrevendo: “O que me pediste, primo.”









À ‘Sábado’ Bugalho esclarece que não é familiar do parlamentar e que lhe emprestou dinheiro porque este tinha esquecido a carteira.

A ‘Operação Tutti Frutti’ nasceu em 2015 a partir de uma denúncia anónima visando o então deputado do PSD Sérgio Azevedo e três assessores do partido. Investiga conluios entre PSD e PS, financiamento partidário, esquemas com quotas de militantes, assessorias sem trabalho pagas com dinheiros públicos e negócios suspeitos envolvendo deputados. Vários políticos foram alvo de escutas.