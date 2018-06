Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por vontade de Annie Kilner a seleção inglesa já ganhou

Mulher do jogador inglês Kyle Walker trocou o país de sua majestade pela terra dos czares.

Por Miguel Azevedo | 08:03

Ela é a musa inspiradora do jogador inglês Kyle Walker e faz questão de o acompanhar para todo o lado desde os tempos em que este começou a jogar no Tottenham.



O mesmo é dizer que Annie Kilner é uma das muitas caras bonitas que estarão presentes nas bancadas dos estádios em que a seleção inglesa jogará o Mundial da Rússia. Ela já tinha estado no Europeu de França, 2016, e fez agora questão de mudar-se de malas e bagagens para o país dos czares.



E mesmo que o marido não triunfe em campo, ela tem tudo para alcançar a glória. É que a modelo já recebeu o título de WAG (sigla que define as mulheres e namoradas do jogadores de futebol) mais sexy de Premier League.



É verdade que Kyle não é das modelos mais mediáticas ou populares em Inglaterra, mas o facto é que sempre que aparece dá nas vistas. Em linguagem futebolística, se Kyle Walker se distingue como lateral-direito, Annie Kilner é uma verdadeira... ponta de lança.