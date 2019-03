Reality shows com mulheres bonitas para seduzir os portugueses.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Soraia Araújo é uma das candidatas do programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, que estreou na SIC, no domingo à noite, e conquistou o coração do concorrente Filipe Camejo com a sua beleza e simpatia.Mas a sensualidade desta modelo, de 41 anos, há muito que é conhecida do grande público.