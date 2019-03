Atriz porno concorre a reality show da TVI pela segunda vez

Sónia Gomes, de 33 anos, é uma das 'pretendentes' do solteiro André no programa ‘Quem Quer Casar Com o Meu Filho'.

Sónia Gomes, de 33 anos, é uma das seis ‘pretendentes’ que foram apresentadas ao concorrente André e à mãe, no programa ‘Quem Quer Casar Com o Meu Filho’, o novo reality show da TVI, estreado no passado domingo.

No entanto, esta já tinha alcançado notoriedade ao ter participado em vários filmes pornográficos. Nessa época, a concorrente ficou conhecida como Sónia Kel.

Esta não foi a primeira participação de Sónia em programas de televisão. A bailarina de 33 anos participou recentemente no programa ‘First Dates’, também da TVI, onde conheceu Xavier, a quem disse que era bailarina.



No entanto, na estreia do programa ‘Quem Quer Casar Com o Meu Filho’, a jovem disse estar desempregada e ter trabalhado na Santa Casa do Misericórdia.