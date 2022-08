Prisão domiciliária para suspeito de atear incêndio florestal em Gondomar

Foi detido um homem de 40 anos, suspeito de atear incêndios florestais em Zebreiros, Foz de Sousa, no concelho de Gondomar.O suspeito foi detido pela Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS). através do Posto de Intervenção Proteção e Socorro (PIPS) de Vale de Cambra.O homem que foi apanhado em flagrante delito, foi encontrado pelas autoridades no local do incêndio, agachado e a atear um novo foco de incêndio com um isqueiro na mão. Foi entregue aos militares da guarda do Posto Territorial de Medas.No decorrer das diligências, foi possível apurar que o incêndio consumiu cerca de 50 hectares de terreno.O homem permaneceu detido nas instalações da GNR e foi presente na passada segunda-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.