Mulheres dos craques celebraram dentro e fora do estádio.

12:07

A festa começou cedo para as mulheres dos jogadores da seleção sueca. Antes do jogo com a Suíça arrancar, Maja Nilsson, que casou com Victor Lindelof no mês passado, e Sanna Dahlstrom, a namorada de John Guidetti, já bebiam cerveja vestidas a rigor - leia-se, com o equipamento da seleção - na Zenit Arena, em São Petersburgo.