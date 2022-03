Ministro russo ameaça: "Quem fornece armas à Ucrânia deve saber o perigo do que está a fazer"

fornecer armas letais" à Ucrânia.



"A Ucrânia tornou-se há muitos anos anti-russa", criticou Sergey Lavrov.



A reunião que aconteceu esta quinta-feira entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da Ucrânia já terminou.Sobre a questão do cessar-fogo não foram registados quaisquer progressos, dado que Sergey Lavrov, ministro russo, não se comprometeu com a criação de um corredor humanitáro na cidade de Mariupol.Já em conferência de imprensa, Lavrov disse que todos os que estão a fornecer armas à Ucrânia devem ter consciência do perigo que isso representa.Sobre o Ocidente, o ministro da Rússia garantiu que tudo será feito para que não haja qualquer dependência russa, acusando-o ainda de "Em atualização