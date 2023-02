Voos interrompidos em três aeroportos dos EUA devido a balão chinês

Três aeroportos dos Estados Unidos da América interromperam as chegadas e partidas enquanto a Administração Federal de Aviação (FAA) executa uma medida de controlo de tráfego aéreo para "apoiar o Departamento de Defesa num esforço de segurança nacional".A FAA confirmou que os voos que chegam e partem o Aeroporto Internacional de Wilmington, Aeroporto Internacional de Myrtle Beach e Aeroporto Internacional de Charleston foram interrompidos pelo menos até às 14h45 horas deste sábado. A agência também "fechou o espaço aéreo ao redor", de acordo com a televisão norte-americana CBS News.A administração de Joe Biden está a "avançar com um plano" para derrubar o balão chinês que foi visto esta quinta-feira no espaço aéreo do país, de acordo com a agência Reuters.Um segundo balão foi alegadamente visto a sobrevoar a América Latina.