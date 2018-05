Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noite de grandes emoções no Campo Pequeno

João Moura Caetano e Pablo Hermoso considerados as figuras da corrida.

Por Patrícia Bento | 09:22

A praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, voltou a ser palco de mais uma corrida Vidas/CM, na qual não faltaram emoções fortes.



Coube a António Ribeiro Telles fazer as honras da noite, mas foi o português João Moura Caetano quem triunfou, assim como o espanhol Pablo Hermoso, que fez vibrar uma praça cheia com duas lides "como os aficionados portugueses sabem apreciar", confessou.



Emoção até ao fim da corrida, com as pegas dos forcados de Lisboa e de Coruche. A última pega da noite, do grupo de Coruche, não foi tão feliz, com três dos membros a terem de ser retirados de maca da arena.



Perante as adversidades, o grupo não desistiu e repetiu três vezes a pega para fechar a corrida.

Ativista na arena

Um membro de um grupo de ativistas antitouradas invadiu a arena da praça de touros do Campo Pequeno para protestar. O holandês Peter Janssen foi de imediato retirado pela segurança.