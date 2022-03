Teatro de improviso compete em Lisboa

O Coliseu de Lisboa vai receber, em estreia absoluta em Portugal, o primeiro Campeonato Mundial de Teatro de Improviso nos dias 15 e 16 de abril. O evento traz vários artistas consagrados no género, como é o caso dos brasileiros Daniel Nascimento e Rafael Pimenta (do elenco do espetáculo ‘Portátil’, do grupo Porta dos Fundos), dos italianos Mico Pugliares e Andrea Gaetan (da mítica companhia milanesa Teatribú) ou dos espanhóis Ignácio Lopez e Paloma Cordoba (dos ImproMadrid).Em vez da tradicional estrutura de um festival, em palco vão estar seis seleções nacionais provenientes de Portugal, Espanha, Itália, Colômbia, México e Brasil, que usam o teatro como ‘objeto’ de disputa entre si. As seleções são formadas por alguns dos mais conceituados improvisadores da atualidade, que tentarão ganhar o voto do público e obter a maior pontuação possível.O embate é gerido por um árbitro, que vai pedindo aos espectadores sugestões que dão o mote às cenas improvisadas.A participação da plateia é, por isso, constante, o que tem contribuído para popularizar o género e tornar este modelo cada vez mais transversal a vários tipos de público.O campeonato está dividido em duas fases (a 15 de abril é a meia-final e a 16 a final) para reforçar o imaginário desportivo que o envolve o evento e transformar os espectadores em ‘ferozes’ adeptos. Os bilhetes já estão disponíveis, com preços que vão dos 5 aos 20 euros.