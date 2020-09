Cerca de 800 iniciativas, a grande maioria delas com entrada grátis, envolvendo 127 concelhos em Portugal continental e ilhas, fazem este ano parte do programa das Jornadas Europeias do Património (JEP), que arranca esta sexta-feira e termina no próximo domingo.













A decorrer sob o tema ‘Património Educação’, contam-se, entre as múltiplas propostas, 300 visitas (guiadas e livres), 45 espetáculos, 45 exposições, 67 workshops e 34 conferências. Passeios de barco no Tejo, visitas ao Palácio Nacional de Mafra, à Torre de Belém, ao Panteão Nacional, em Lisboa, ao Pavilhão da Água, no Porto, ou ao Museu Machado Castro, em Coimbra, estão entre as ofertas.

Sendo a grande maioria dos eventos de entrada gratuita, no caso dos museus, palácios e monumentos sob tutela da Direção-Geral do Património Cultural, a gratuitidade aplica-se sexta-feira e sábado aos visitantes que participem nas atividades programadas no âmbito das JEP e no domingo a todos os visitantes.





Iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, as JEP são o evento cultural mais amplamente celebrado e partilhado pelos cidadãos da Europa. Mais de 70 mil eventos são organizados todos os anos com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância do envolvimento de todos na proteção e valorização do Património Cultural.