Mais uma confirmação para o festival Nos Alive: os britânicos Arctic Monkeys atuam no palco principal do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a 7 de julho do próximo ano.A banda de rock de Sheffield vem apresentar o seu mais recente trabalho, ‘The Car’, lançado este ano. Juntam-se a Red Hot Chili Peppers, Angel Olsen, IDLES, Lizzo, Men I Trust, Sam Smith, Sylvan Esso, Tash Sultana e The Black Keys, nomes que tinham sido anteriormente confirmados na 15ª edição do festival, que decorre de 5 a 8 de julho.